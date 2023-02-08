"Вдохновил нацию стать лучше": Джо Байден поздравил Короля Джеймса с бомбардирским рекордом
Источник:Твиттер Херби Зискенд
Невероятное достижение форварда Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса не осталось без внимания первого лица США. Специально для легендарного баскетболиста Джо Байден записал видео.
"Акронский молот" Леброн Джеймс установил один из самых больших рекордов спорта. В матче регулярного чемпионата НБА против Оклахомы Король Джеймс набрал 38 баллов и превзошел "вечное" достижение Карима Абдул-Джаббара.
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Поздравление от президента США
Президент США Джо Байден записал специальное видео, в котором поздравил баскетболиста Лейкерс с невероятным достижением. Ролик с речью Байдена опубликовал Херби Зискенд – заместитель директора по коммуникациям Белого дома.
"Леброн, поздравляю тебя. Ты побил этот адский рекорд с помощью своего сердца и души. Ты поднял эту игру.
Более того, подобно Кариму Абдул-Джаббару, Биллу Расселлу и другим, кто был до тебя, ты бросил вызов и вдохновил нацию стать лучше, достичь большего и полностью выполнить свое обещание", – сказал Байден.