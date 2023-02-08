"Вдохновил нацию стать лучше": Джо Байден поздравил Короля Джеймса с бомбардирским рекордом

Невероятное достижение форварда Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса не осталось без внимания первого лица США. Специально для легендарного баскетболиста Джо Байден записал видео.

"Акронский молот" Леброн Джеймс установил один из самых больших рекордов спорта. В матче регулярного чемпионата НБА против Оклахомы Король Джеймс набрал 38 баллов и превзошел "вечное" достижение Карима Абдул-Джаббара.

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Поздравление от президента США

Президент США Джо Байден записал специальное видео, в котором поздравил баскетболиста Лейкерс с невероятным достижением. Ролик с речью Байдена опубликовал Херби Зискенд – заместитель директора по коммуникациям Белого дома.

"Леброн, поздравляю тебя. Ты побил этот адский рекорд с помощью своего сердца и души. Ты поднял эту игру.

Более того, подобно Кариму Абдул-Джаббару, Биллу Расселлу и другим, кто был до тебя, ты бросил вызов и вдохновил нацию стать лучше, достичь большего и полностью выполнить свое обещание", – сказал Байден.

Видео с поздравлением Байдена

, теперь на счету Леброна Джеймса 38 390 очков. 38-летний баскетболист достиг рекордного показателя в 1410 матче. Сейчас Леброн проводит свой 20-й сезон в НБА.