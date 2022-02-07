В финале Кубка африканских наций Сенегал обыграл сборную Египта. Победитель определился только в серии пенальти.

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До этого наивысшим достижением сборной Сенегала было второе место (в 2002 и 2019 годах).

Команда вернется в Дакар в понедельник, 7 февраля. Президент страны Маки Салл объявил государственный выходной, чтобы болельщики могли отпраздновать эту победу.

Сам Маки Салл прервал свой официальный зарубежный визит, чтобы лично встретить футболистов.