По информации источника, конкурентом действующего главы УАФ Андрея Павелко может стать президент львовского Руха Григорий Козловский.

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Сам Павелко в субботу, 5 июня, был на заседании Черновицкой ассоциации футбола, а в воскресенье, 6 июня, – Закарпатской области.

Действующий председатель УАФ Андрей Павелко занимает свою должность с марта 2015 года. Его предшественником в 2012 – 2015 гг. являлся Анатолий Коньков.

Обратите внимание! Выборы нового президента УАФ состоятся в марте 2022 года на конгрессе УАФ в Днепре.