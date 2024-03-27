"Тяжелый труд окупился": президент Молдовы поздравила Украину с выходом на Евро-2024

Во вторник, 26 марта, состоялись финальные матчи раунда плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу. В них определились последние участники турнира.

В итоге, свои путевки на континентальное первенство завоевали: Грузия, Украина и Польша. Для грузинов это событие стало первым в истории.

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Слова поддержки от Санду

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала такой успех дружественных стран. Она поздравила победителей с выходом в финальную часть чемпионата Европы и пожелала успеха на футбольных полях Германии.

Поздравляем наших друзей в Украине, Польши и Грузии с квалификацией на Евро-2024 вчера вечером. Ваш тяжелый труд окупился! Желаем вам удачи и турнира, наполненного незабываемыми моментами,

– написала Санду.

Отметим, что сборная Молдовы также претендовала до последнего тура группового этапа на выход в финальную часть Евро-2024, но уступила Чехии и потеряла не только шанс попасть напрямую на континентальное первенство, но и на 1 очко отстала от Польши, которая отправилась в плей-офф.

. Сборные Украины и Молдовы 11 июня проведут товарищеский матч . Он состоится в Кишиневе и начнется в 18:00.

Напомним, что Украина на Евро-2024 сыграет в группе Е с командами Бельгии, Словакии и Румынии. Стартовый матч на турнире "сине-желтые" проведут 17 июня в Мюнхене против румын.