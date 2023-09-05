Закроют глаза на войну в Украине: МОК планирует допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет никак "не уродит" решение об участии или неучастии российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024. Президент МОК Томас Бах шокировал цивилизованный мир их безумными планами.

Глава Комитета рассказал, что руководящий спортивный олимпийский орган разработал некую формулу, согласно которой спортсмены враждебных стран смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже, но в "нейтральном" статусе.

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Бах открыто показывает свою любовь к агрессору

Для этого российский и белорусский спортсмен не должен общаться с армией или другим государственным силовым органом. Также спортсмен не должен поддерживать войну в Украине.

Томас Бах заявил, что не следует ожидать официального решения МОК о возможном допуске россиян и белорусов к Играм в Париже в ближайшие дни. МОК избрал выжидательную позицию.

Однако намекнул, что Комитет при выборе своего решения учитывать рекомендации других международных спортивных федераций, которые в течение 2023 постепенно возвращают представителей стран-агрессоров к мировым соревнованиям.

Все хорошо понимают, что этот нейтральный статус будет только исключением гимна, флага и национальных цветов на форме россиян и белорусов. Но никто не отнимет у них паспорта или не изменит их национальный менталитет. Поэтому в случае допуска россиян и белорусов к Олимпаде-2024 следует готовиться к многочисленным провокациям не только со стороны спортсменов, но и со стороны их болельщиков из России и Белоруссии, которые живут или придут в Париж.

"То есть никаких команд, гимнов, никаких цветов или какой-либо национальной символики России и Беларуси. Но, с другой стороны, мы предоставляем возможность спортсменам, не поддерживающим войну и не связанным с военными или другими службами России или Беларуси, соревноваться как индивидуальным нейтральным спортсменам, а не как представителям своей страны", – рассказал Бах.

Бах: Это система, которую мы сейчас видим на чемпионатах мира

Президент МОК добавил, что данная система уже действует на чемпионатах мира и других международных соревнованиях. Бах знает, что такое решение не на 100% удовлетворяет Украину, но позволяет им отобраться на Игры-2024, где он хочет видеть украинскую команду.

Это система, которую мы сейчас видим на чемпионатах мира, континентальных чемпионатах, Кубках мира и которая, я думаю, уже принята. Украинская сторона не на 100% удовлетворена этим, но приняли это, потому что это возможность для украинских спортсменов отобраться на Олимпийские игры. Мы все хотим иметь сильнейшую украинскую команду в Париже-2024. Затем я возвращаюсь к ценностям, потому что они снова лежат в основе нашего решения,

– добавил глава МОК.

Томас Бах еще раз доказывает, что он и весь МОК боятся оскорбить Владимира Путина и Александра Лукашенко. Но после официального решения усидеть Баху на двух стульях уже не получится.

Если они допустят россиян и белорусов к следующей Олимпиаде даже в нейтральном статусе, это уже будет означать, что МОК и лично Бах открыто поддерживают войну в Украине и убийства мирного населения. Это решение может стать роковым для Баха на этом руководящем посту.