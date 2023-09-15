Танцевала на шоу жены Пескова: Литва лишила гражданства титулованную фигуристку

Бывшая литовская фигуристка Маргарита Дробязко пыталась усидеть на двух стульях и заигрывать со страной-агрессоркой. Такое поведение получило адекватную оценку в Литве.

15 сентября президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет, которым лишил гражданства знаменитую фигуристки Маргариты Дробязко. Призер чемпионатов Европы и мира во время войны принимала участие в ледовых шоу Татьяны Навки – жены пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В Литве не посмотрели на регалии фигуристки

Бывшая фигуристка считает, что ее незаконно лишили гражданства. А участие в шоу "не угрожает национальной безопасности Литвы". Однако отказываться от участия в спектакле Навки не собирается. Об этом Дробязко пожаловалась в Инстаграм своим подписчикам.

Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то очевидно, что это не мой путь, поскольку это измена, ценой которой ничто не должно покупаться,

– написала фигуристка.

Кто такая Маргарита Дробязко

Маргарита Дробязко родилась в 1971 году в Москве. Как она сама сообщала, ее отец – россиянин, а мать – украинка. Сначала Дробязко занималась женским катанием, а затем перешла в танцы на льду. Ее партнером был Повилас Ванагас.

После распада СССР пара решила представлять Литву. Дробязко становилась 13-кратной чемпионкой Литвы, двукратным призером чемпионата Европы и призером чемпионата мира.

Вместе с Ванагасом пять раз участвовала в Олимпийских играх. После сезона 2005/06 оставили большой спорт и сосредоточились на участии в ледовых шоу.

10 августа 2022 года президент Литвы подписал декрет о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко Рыцарских крестов ордена Великого князя Гедиминаса.

Спортсмены на фоне войны в Украине приняли участие в ледовом шоу, организованном в Сочи Татьяной Навкой.

Процедуру лишения фигуристки гражданства инициировали МВД Литвы и Сейм Литвы.

Кстати, Дробязко давно проживает в Москве. Однако не отказывалась пользоваться литовским паспортом для свободного передвижения в ЕС.

Напомним, что в этом же шоу Навки участвовал бывший украинский фигурист Игорь Петренко. Президент Украины из-за измены спортсмена лишил его государственной стипендии, а Федерация фигурного катания Украины отменила его должностные обязанности вице-президента.