Имел конфликт с предыдущим клубом: президент Лехии объяснил, как игрок Шахтера оказался в Польше

Бронзовый призер молодежного Евро-2023 Богдан Вьюнник со скандалом покинул Шахтер и подписал контракт с Лехией. Однако "горняки" настаивают, что трансфер состоялся с нарушением.

В начале сезона Богдан Вьюнник регулярно появлялся в составе Шахтера и даже забил один гол. Однако начиная с 30 сентября форвард перестал попадать даже в заявку.

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Лехия подписала проблемного игрока

Более того, Вьюнник не проходил тренировочные сборы с командой. В итоге он оказался в Лехии из Гданьска, с которой подписал полноценный контракт.

Президент польского клуба Паоло Уфнер прокомментировал ситуацию с подписанием футболиста.

"Сначала мы были заинтересованы в аренде Богдана, затем узнали о его конфликте с предыдущим клубом.

В конце концов, игрок стал свободным агентом и изъявил желание присоединиться к Лехии.

Богдан имеет прекрасную скорость, может сыграть на любой позиции в атаке, знает, как забивать голы. У тренера будет еще одна опция, что всегда хорошо", – рассказал Уфнер.

Отметим, что Шахтер обвинил Вьюнника в одностороннем расторжении контракта. "Горняки" подготовили иск к своему воспитаннику и Лехии.