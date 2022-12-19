Макрон успокаивал Мбаппе, как маленького ребенка: трогательное видео после финала ЧМ-2022

Президент Франции Эмманюэль Макрон был одним из самых ярых болельщиков на финале Мундиаля-2022. После матча политик поддержал футболистов "Ле Бле".

Футболисты сборных Аргентины и Франции подарили всем фанатам футбола невероятный спектакль в финале чемпионата мира 2022. Подопечные Дидье Дешама до последнего боролись за золотые награды. Только в футбольной лотерее "петухи" уступили аргентинцам.

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Разочарованию футболистов "трехцветных" не было предела. Очень расстроенным выглядел форвард французов Килиан Мбаппе, ставший автором хет-трика в финале.

Успокаивать лидера сборной Франции пришлось самому Эмманюэлю Макрону. Политик специально приехал на финал, чтобы поддержать футболистов своей страны.

После финального свистка президент Франции подошел к Мбаппе и очень трогательно успокаивал любимца миллионов.

Видео, как Макрон успокаивает Мбаппе

Напомним, что Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2022. На счету форварда "Ле Бле" восемь голов и он обошел по этому показателю Лионеля Месси.

Кстати, теперь на счету Мбаппе 12 голов, забитых на чемпионатах мира. И по этому показателю он сравнялся с легендарным бразильцем Пеле, деля шестое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира.