Президент ФИФА назвал преимущества проведения чемпионата мира по футболу раз в 2 года
27 января 2022 , 13:01Читати новину українською
Источник:Dw.com
В ФИФА предложили проводить чемпионат мира по футболу каждые 2 года. Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал новые преимущества такого турнира.
"Поможет решать проблему наплыва беженцев"
Президент ФИФА убежден, что проведение чемпионата мира по футболу раз в два года имеет ряд преимуществ. По его словам, Мундиаль по такой схеме поможет справиться с проблемой наплыва африканских беженцев в Европу.
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Нам нужно найти способы охватить весь мир, дать надежду африканцам. Им не нужно пересекать Средиземное море в поисках лучшей жизни. Многие из них находят смерть в море. Мы должны дать им возможности и чувство собственного достоинства,
– сказал Инфантино.
Что известно о предложении ФИФА
- В сентябре 2021-го года глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер озвучил идею проводить чемпионат мира каждые 2 года.
- В ФИФА заверили, что это поможет популяризировать футбол. Нововведения могут вступить в силу после чемпионата мира 2026 года.
- Однако идею ФИФА раскритиковали чиновники и футбольные функционеры. ФИФА также не нашла поддержки у УЕФА. Причина в том, что проведение чемпионата мира каждые 2 года увеличит нагрузку на футболистов.