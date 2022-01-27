Президент ФИФА назвал преимущества проведения чемпионата мира по футболу раз в 2 года

В ФИФА предложили проводить чемпионат мира по футболу каждые 2 года. Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал новые преимущества такого турнира.

"Поможет решать проблему наплыва беженцев"

Президент ФИФА убежден, что проведение чемпионата мира по футболу раз в два года имеет ряд преимуществ. По его словам, Мундиаль по такой схеме поможет справиться с проблемой наплыва африканских беженцев в Европу.

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Нам нужно найти способы охватить весь мир, дать надежду африканцам. Им не нужно пересекать Средиземное море в поисках лучшей жизни. Многие из них находят смерть в море. Мы должны дать им возможности и чувство собственного достоинства,

– сказал Инфантино.

Что известно о предложении ФИФА