Президент ФИДЕ признает оккупированные населенные пункты Украины новыми территориями России

В пятницу, 7 июня, стало известно, что ФИДЕ временно приостановила членство Федерации шахмат России в организации. На такое решение повлияла, в частности, жалоба от Федерации шахмат Украины.

Это произошло после того, как россияне включили в свой состав клубы с оккупированных территорий Украины. На такой беспредел первыми отреагировали гроссмейстеры Петер Гейне Нильсен и Андрей Барышполец, что дало свои результаты.

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Дворкович считает оккупированные территории Россией

Отстранение на 2 года ФШР прокомментировал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. Он объяснил, почему так произошло, после чего в очередной раз появилось к нему немало вопросов.

Россиянин заявил, что этическая комиссия выдвинула претензии к двум основным моментам. Первое – наличие в ФШР попечительского совета, куда входит несколько человек, и он в том числе, а председателем этого совета является Дмитрий Песков, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

"Основная претензия в том, что в состав совета входят люди, которые попали под санкции некоторых стран. Это с точки зрения комиссии является проблемой для репутации ФИДЕ. Это утверждение кажется преувеличенным, ведь мы говорим об органе самой ФШР, а вовсе не ФИДЕ.

Пока неизвестны прецеденты, чтобы хотя одна международная федерация предъявила аналогичные претензии, и логично, чтобы ФИДЕ применяла такие же требования, как и другие федерации, а не ужесточала их", – сказал Дворкович.

Другой момент касался оккупированных территорий и их участия в российских соревнованиях. Глава ФИДЕ не осудил присоединение новых клубов к ФШР из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и АР Крым, чем фактически признал легитимность оккупации.

По словам Дворковича, люди там имеют право играть в шахматы, как и в любой точке мира, однако ФИДЕ обязана придерживаться общих правил МОК, например, не учитывать в рейтинге турниры, проводимых там, но отказался комментировать политическую ситуацию по этим территориям.

Однако это не должно исключать гуманитарного вопроса, интересов самих шахматистов. Здесь мы не пытаемся политизировать ситуацию и вступать в какие-либо политические дискуссии. Вопрос исключительно гуманитарный. Надеюсь, апелляционная инстанция даст оценку этим доказательствам,

– сказал Дворкович.

. Пока что членство Федерации шахмат России в ФИДЕ приостановили на 2 года. Наказание может быть изменено, если в течение 60 дней ФШР исправится по всем обвинениям, по которым она признана виновной – тогда ФШР восстановит свое членство, но будет находиться на 3-летнем испытательном сроке.

Напомним, что россиянин Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. При его правлении был отменен пункт из хартии организации, который запрещает одному человеку занимать должность председателя ФИДЕ более двух сроков подряд, поэтому в 2026 году он может продолжить свое правление и в дальнейшем.