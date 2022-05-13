Президент Федерации бокса Украины тепло обнялся с россиянином на конгрессе: скандальное видео

Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус посетил конгресс Международной боксерской ассоциации (IBA). Украинский представитель, несмотря на войну с Россией, обнялся с врагом.

Вляпался в скандал

Скандальный эпизод произошел в пятницу, 13 мая, на конгрессе Турции. Владимир Продивус получил награду из рук россиянина Умара Кремлева.

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Все бы ничего, если бы он просто взял диплом, но нет. Он пожал руку представителю вражеской страны, улыбался и тепло поздоровался с россиянином. Сложилось впечатление, что вроде бы Украина с Россией мирно живут, нет никакой войны, а наши народы являются лучшими друзьями.

Кто такой Владимир Продивус

Владимир Продивус с 2008 года занимает должность президента Федерации бокса Украины.

В 2012 году был избран в Верховную Раду Украины от Партии регионов. Голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Поэтому его поведение вполне логично.

12 региональных федераций не согласились с итогами отчетно-избирательной конференции ФБУ. Ассоциации требовали перевыборов, считая их нечестными.

Интересно, что в этот день Федерация бокса Украины сообщила о смерти боксера и судьи Алексея Купырева. Мужчина погиб еще 8 марта во время обстрелов в собственном доме в блокадном Мариуполе.

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В Мариуполе в результате вражеских обстрелов погиб талантливый боксер и судья Алексей Купырев.

По предварительным данным, Алексей Купырев погиб восьмого марта в собственной квартире в результате попадания в дом вражеского снаряда.

"Алексей вместе со своей семьей жил в многоэтажном доме. С началом войны семья Купиревых скрывалась в подвале, но однажды что-то заставило Алексея подняться в свою квартиру. Именно в тот момент туда же прилетел снаряд, оборвавший жизнь ответственного и принципиального человека…", – написал на своей Facebook-странице известный спортивный деятель Дмитрий Елисеев.

Алексей Купырев, как известно, становился чемпионом Европы по боксу среди молодежи, а завершив активные выступления на ринге, начал судейскую карьеру. В частности, он получил судейскую лицензию уровня 1 звезды IBA.

Федерация бокса Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего. Почивайте с миром, Алексей Викторович!