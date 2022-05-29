Президент Динамо Суркис предложил свой вариант проведения следующего сезона УПЛ

Полномасштабная война, развязанная Россией, кажется, что повлияла на все сферы нашей жизни. От российской агрессии пострадал и украинский футбол.

Суркис: Киев создал хорошую инфраструктуру для матчей

Нынешний сезон УПЛ досрочно закончили из-за российского вторжения. Команды остались на местах, занявших после первого круга.

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Президент Динамо Игорь Суркис поделился своим мнением о формате проведения следующего сезона чемпионата Украины.

"‎В регламенте УЕФА четко прописано, что каждый чемпионат должен проводиться в своей стране. Если бы УАФ получила разрешение от УЕФА на проведение чемпионата в другой стране, то можно было бы что-нибудь обсудить. Также есть много организационных вопросов за рубежом, необходимо решать вопросы с судьями, инспекторами, системой VAR.

Кроме того, не все команды смогут финансово тянуть играть за границей. Мы не можем отпустить кого-нибудь, и мы должны помочь всем клубам. Я понимаю, что на Западе к нам относятся хорошо, но, поверьте, за все придется платить", – сказал Суркис.

"Есть один реальный вариант – это проведение чемпионата в Украине"

Он отметил, что видит только один вариант проведения чемпионата – в Украине.

Думаю, что сегодня есть только один реальный вариант – это проведение чемпионата в Украине. Другой альтернативы я вообще не вижу. Мы сможем обсудить вариант проведения чемпионата за границей только тогда, когда увидим на столе разрешение УЕФА, а его сейчас нет,

– заявил президент Динамо.

Также Суркис рассказал, где, по его мнению, безопаснее всего проводить следующий сезон чемпионата Украины.

"Сегодня в Украине нет абсолютно безопасного места, ракеты могут летать куда угодно. Могу сказать, что Киев создал хорошую инфраструктуру для матчей: есть много отелей, тренировочных площадок, которые Динамо готово предоставить украинским клубам. ‎

‎Степень безопасности в Киеве и Львове сегодня абсолютно одинакова. Мое предложение провести чемпионат в этих городах. Вы можете разбить команды на региональные группы. Например, Заря, Днепр-1, Шахтер, Динамо играют в Киеве, остальные команды – во Львове. Нужно сесть и обсудить все эти моменты", – добавил Суркис.

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