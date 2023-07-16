Бразильские страсти: президент Крузейро отомстил арбитру, соблазнив его жену

Президент Крузейро Серхио Сантос Родригес и арбитр Фелипе Лима попали на главные полосы таблоидов. Все из-за любовного треугольника, который мог стать сюжетом для бразильского сериала.

Бразильский футбол гарантирует страсти не только на футбольном поле, но и вне его. В одном из ночных клубов Бразилии зафиксировали, как президент Крузейро Серхио Сантос Родригес флиртует с супругой арбитра Фелипе Фернандеса Лимы.

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Месть арбитру по-бразильски

На попавшем в сеть видео Родригес танцует с женщиной, которая по словам местных журналистов, является Тасианой Валим – женой футбольного арбитра Фелипе Фернандеса Лимы. Интересно, что она является вице-президентом Комиссии по праву и семье.

Отмечается, что президент Крузейро тоже женат. У него трое детей, причем меньшему всего два месяца.

Источник отмечает, что причиной такого поступка могла стать работа арбитра на финальном матче штата Минейро в 2022 году. Тогда Крузейро уступил со счетом 1:3 Атлетико. Родригес был очень недоволен судейством Лимы. И таким образом отомстил арбитру.

Инстересно, какую карточку покажет президенту Крузейро судья: красную или желтую?

Президент Крузейро танцует с супругой арбитра: смотрите видео

Напомним, что владельцем Крузейро является легендарный Роналдо. Двухкратный чемпион мира в апреле прошлого года приобрел 90 процентов акций клуба.