Бразильские страсти: президент Крузейро отомстил арбитру, соблазнив его жену
Источник:Terra
Президент Крузейро Серхио Сантос Родригес и арбитр Фелипе Лима попали на главные полосы таблоидов. Все из-за любовного треугольника, который мог стать сюжетом для бразильского сериала.
Бразильский футбол гарантирует страсти не только на футбольном поле, но и вне его. В одном из ночных клубов Бразилии зафиксировали, как президент Крузейро Серхио Сантос Родригес флиртует с супругой арбитра Фелипе Фернандеса Лимы.
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Месть арбитру по-бразильски
На попавшем в сеть видео Родригес танцует с женщиной, которая по словам местных журналистов, является Тасианой Валим – женой футбольного арбитра Фелипе Фернандеса Лимы. Интересно, что она является вице-президентом Комиссии по праву и семье.
Отмечается, что президент Крузейро тоже женат. У него трое детей, причем меньшему всего два месяца.
Источник отмечает, что причиной такого поступка могла стать работа арбитра на финальном матче штата Минейро в 2022 году. Тогда Крузейро уступил со счетом 1:3 Атлетико. Родригес был очень недоволен судейством Лимы. И таким образом отомстил арбитру.
Инстересно, какую карточку покажет президенту Крузейро судья: красную или желтую?
Президент Крузейро танцует с супругой арбитра: смотрите видеоНапомним, что владельцем Крузейро является легендарный Роналдо. Двухкратный чемпион мира в апреле прошлого года приобрел 90 процентов акций клуба.