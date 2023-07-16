Бразильський футбол гарантує пристрасті не лише на футбольному полі, але й поза ним. В одному з нічних клубів Бразилії зафіксували, як президент Крузейро Серхіо Сантос Родрігес фліртує з дружиною арбітра Феліпе Фернандеса Ліми.

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Помста арбітру по-бразильськи

На відео, яке потрапило в мережу, Родрігес танцює з жінкою, яка за словами місцевих журналістів, є Тасіаною Валім – дружиною футбольного арбітра Феліпе Фернандеса Ліми. Цікаво, що вона є віцепрезидентом Комісії з права та сім'ї.

Зазначається, що президент Крузейро теж одружений. У нього троє дітей, при чому найменшому лише два місяці.

Джерело зазначає, що причиною такого вчинку могла стати робота арбітра на фінальному матчі штату Мінейро у 2022 році. Тоді Крузейро поступився з рахунком 1:3 Атлетіко. Родрігес був вкрай незадоволений суддівством Ліми. І в такий спосіб помстився арбітру.

Цікаво, яку картку покаже президенту Крузейро суддя: червону чи жовту?

Президент Крузейро танціє з дружиною арбітра: дивіться відео

Нагадаємо, що власником Крузейро є легендарний Роналдо. Дворазовий чемпіон світу у квітні минулого року придбав 90 відсотків акцій клубу.