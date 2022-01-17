Прежде чем уйти, я скажу что-то важное – Шевченко впервые прокомментировал увольнение из Дженоа

Звездный украинский специалист Андрей Шевченко впервые прокомментировал увольнение с поста главного тренера итальянской Дженоа. По словам Шевченко, за два месяца работы в Дженоа он и его тренерский штаб сделали все, что было в их силах.

Украинец обратился к своим бывшим подопечным и болельщикам. Он заявил, что ему не стыдно посмотреть на себя в зеркало.

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За два месяца мы сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало. Я знаю, что могу это делать,

– прокомментировал он.

Перед тем, как окончательно уйти с должности, Андрей Шевченко обратился к Дженоа. По мнению украинца, сейчас он молодой тренер. Однако спортсмен успел многого достичь в футболе, а за свою карьеру повидал много стадионов в разных уголках мира.

"Прежде чем уйти, я скажу что-то важное о Дженоа. Вы обязаны попытаться спасти место в Серии А. Для ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу", – призвал Шевченко "грифонов".

Шевченко и Дженоа: коротко