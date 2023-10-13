Ребров прокомментировал возвращение Малиновского в сборную Украины

Сергей Ребров ответил на вопросы прессы в преддверии важного поединка против Северной Македонии в отборе на Евро-2024. Среди всех тем вокруг матча журналистов интересовало возвращение в сборную Руслана Малиновского.

29-летний атакующий полузащитник снова получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи отбора на Евро-2024. Прошедший сентябрьский цикл поединков Руслан пропускал, так как не получил вызова в национальную команду от Сергея Реброва. Но тогда футболист приехал в расположение в качестве приятного гостя.

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Ребров: Нет разницы, был ли он на прошлом собрании или нет

Тогда тренер "сине-желтых" объяснил свой невызов опытного футболиста из-за нехватки игровой практики у Малиновского, который с середины августа выступает в аренде за Дженоа. Однако у сотрудничества у "грифонов" есть опция выкупа контракта футболиста.

В последнее время Руслан получает все больше игрового времени в итальянском коллективе, за что вернулся в сборную. Ребров прокомментировал возвращение Малиновского на пресс-конференции перед матчем против Северной Македонии.

Я знаю Руслана, он всегда приезжает в лагерь сборной с большим удовольствием. Нет разницы, был ли он на прошлом собрании или нет. В прошлый раз он не был вызван, потому что вообще не имел игровой практики. А сейчас он играет много и помогает Дженоа, поэтому он заслуживает вызова в сборную Украины,

– сказал наставник сборной Украины.

Отметим, что в футболке "грифонов" Малиновский уже успел провести 6 поединков в Серии А. Игра Руслана не приносит положительного результата Дженоа, которая идет на 15-м месте среди 20 клубов итальянского первенства. Нынешний клуб украинца набрал в 8 турах 8 очков.

Интересно, что за спиной Малиновского уже 55 сыгранных матчей в футболке сборной Украины (7 голов).

Уже 14 октября сборная Украины будет принимать в Праге Северную Македонию. Начало встречи в 16:00 (по Киеву). А уже 17 октября подопечные Реброва будут гостить на поле Мальты.