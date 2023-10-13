Ребров подколол Миколенко, который попытался избежать вопроса журналиста: забавное видео

Сергей Ребров провел пресс-конференцию в преддверии поединка против Северной Македонии в отборе на Евро-2024. Вместе с собой на общение с прессой тренер сборной Украины взял левого защитника Эвертона Виталия Миколенко.

Уже во время общения можно было, что украинцы в полной концентрации и настроении готовятся к важному поединку против северных македонцев. Не обошлось без шуток главного тренера сборной Украины.

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Хорошая атмосфера в сборной Украины

Большинство вопросов журналистов традиционно было у Сергея Реброва. Однако один из них был адресован Николаю. Один из представителей СМИ попросил Виталия рассказать, что он ожидает соперника в следующей встрече.

Защитник Эвертона решил переложить этот вопрос на тренера, объясняя, что наставник лучше ответит на этот вопрос. Однако Сергею Станиславовичу "пальца в рот не клади". Главный руководитель сборной ответил на эти слова Миколенко, заявив, что на вопросы должен отвечать не только наставник, но и футболист.

Отметим, что следующий матч может стать для Виталия 35-м в футболке сборной Украины (пока 1 гол).

Напомним, что в предыдущей встрече этих сборных Миколенко отыграл весь поединок и заработал за 90 минут желтую карточку. Игра закончилась волевой победой украинцев на выезде 2:3.

Вторая встреча этих национальных команд состоится 14 октября в 16:00 в чешской Праге. Номинально матч будет "домашним" для команды Реброва. После чего 17 октября "сине-желтые" будут гостить в Мальте.

Пресс-конференция Реброва и Николенко (троллинг с 6-й минуты видео)