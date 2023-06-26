Даже у Испании есть слабые стороны: Ротань о подготовке к матчу с лидером группы

Во вторник, 27 июня, молодежная сборная Украины сыграет против одного из фаворитов турнира команды Испании. По результату поединка будут определены места в верхней части таблицы квартета B.

Подопечные Руслана Ротаня одержали две победы на групповом этапе молодежного чемпионата Европы-2023 и обеспечили себе место в плей-офф. В матче третьего тура "сине-желтые" и испанцы определят победителя группы В, у которого будут определенные преференции в четвертьфинале.

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В преддверии поединка с испанцами главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань пообщался с представителями СМИ.

Снова без Мудрика

Наставник "сине-желтых" рассказал о кадровой ситуации в лагере нашей команды.

В настоящее время врачи работают с Мудриком. Есть небольшие повреждения после поединков у Сыча и Таловерова, но, думаю, они не помешают им сыграть с Испанией,

– сказал Ротань.

Наставник "молодежки" подчеркнул, что обе сборные проведут ротацию составов, а кроме того футболисты не будут иметь груз ответственности за результат. Однако каждый из соперников будет играть на победу.

"Завтрашний матч будет немного другим. Две команды решили вопрос с выходом в четвертьфинал. Испанцы и мы сделаем небольшую ротацию. Мы хорошо знаем друг друга. Испанцы играют в структурный и агрессивный футбол, в третьей зоне прекрасно контролируют мяч – мы это прекрасно понимаем Они имеют в своем составе хороших исполнителей Еще после жеребьевки я говорил, что Испания – фаворит нашей группы, это сильная команда с сильными игроками. Думаю, завтрашний матч будет для нас изнурительным в физическом плане. Но мы к этому готовимся, мы не должны отходить от своей структуры, а должны навязать сопернику свою игру из-за более жестких действий в центре поля, контроль мяча. Также важную роль будут играть адаптация к жаре и характер команды", – отметил Руслан Петрович.

Бонусы от победы

Позитивный результат в завтрашнем матче станет бонусом для победителя. Это касается не только соперника, который достанется в четвертьфинале, но позволит избежать лишних переездов.

Да, победа в завтрашнем матче является бонусом – не нужно будет делать лишние переезды. Пожалуй, обеим командам выгоднее играть в Бухаресте. Но сейчас не нужно выбирать соперника, который, возможно, нам достанется. У нас в любом случае будет оппонент, к которому нужно относиться максимально серьезно. Не нужно размышлять, как будет лучше. После матча мы зайдем свое место в группе, а затем следует максимально сконцентрированными в физическом и ментальном плане подойти к четвертьфиналу. Независимо от того, где эта игра состоится, для нас главным будет пройти дальше,

– рассказал Ротань.

Ротань: Нет идеальных команд

Руслан Петрович отметил, что даже такой соперник, как Испания, тоже имеет слабые стороны, которыми нужно воспользоваться.

Нет идеальных команд. Есть исполнители, есть требования главного тренера сборной Испании. У таких команд, имеющих отличных футболистов, также есть слабые стороны. Мы их хорошо знаем, и я хочу, чтобы мы использовали их завтра,

– заметил наставник "молодежки".

Напомним, что Испания и Украина набрали по 6 очков в двух матчах. Однако "Фурия Роха" забила на один мяч больше, а потому занимает первую строчку в группе В.

Матч Украина – Испания состоится 27 июня. Стартовый свисток арбитра известит о начале игры в 21:45. Онлайн-трансляция матча Украина – Испания будет доступна на сайте 24 канала.