Среди гостей можно было увидеть бывших футболистов сборной Украины Владимира Езерского, Владислава Ващука, Андрея Воробея, Вячеслава Шевченко и других, пишет 24 канал.

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Андрей Воробей на премьере "Нации футбола" / Фото Алины Турышин



Премьера фильма "Нация футбола" / Фото Алина Туришин

Даже воздушная тревога, отсрочившая показ ленты почти на два часа, не заставила желающих покинуть границы кинотеатра. За что получили слова благодарности от режиссера фильма Владимира Мулы.

"Я благодарю каждого, кто, несмотря на тяжелые реалии сегодня, дождался показа и попал в кинозал. Благодаря кропотливым стараниям ВСУ нам удалось показать не только кино, но и еще раз доказать, что нас не сломать. Спасибо, ребята, что поддерживаете нас! Мы , в свою очередь, обязательно будем поддерживать Вас! Слава Украине!", – отметил режиссер фильма Владимир Мула.



Презентация фильма "Нация футбола" / Фото Алина Туришин

Любопытно! Во время премьеры "Нации футбола" Владимир Мула был удостоен благодарности от Сил Специальных Операций ВСУ за поддержку и помощь Украинскому войску.



Бывшие футболисты сборной Украины на премьере "Нации футбола" / Фото Алины Турышин

Сценарист фильма Николай Васильков эксклюзивно для сайта 24 канала рассказал, что фильм посвящен 30-летию сборной Украины по футболу.

29 апреля 1992 года "сине-желтые" провели свой первый в истории поединок против Венгрии. Товарищеская встреча состоялась в Ужгороде и, к сожалению, закончилась поражением Украины со счетом 1:3.

Решили, что больше нельзя оттягивать этот момент и сделать премьеру. Это документально-художественный фильм о мальчике, занимающемся футболом. В конце фильма он получит предложение. Не хочу рассказывать все, люди сами все увидят. Как мужчинам, так и девушкам будет интересно посмотреть и вспомнить все памятные моменты. В фильме снялось немало звезд: Андрей Шевченко, Олег Блохин, Артем Милевский, Виктор Леоненко и все другие, кто имеет отношение к национальной сборной,

– сказал Васильков.

Съемки ленты длились около двух лет и проходили в Украине (документальная часть) и на другом континенте (игровая часть).



Владимир Мула / Фото Алины Турышин

Режиссер фильма "Нация футбола" Владимир Мула рассказал, как благодаря съемкам фильмов помогает ВСУ.

С первых дней занимаюсь волонтерством. Еще по проекту "Юки" ездил с премьерой в США, чтобы собрать средства на необходимые вещи. Мы начинали с простых вещей: аптечек и форм. Теперь это уже отлаженный процесс, поэтому собираем на пикапы. Лично передаю их военным в часть. Выпуская кино в такое непростое время, это моя конвертация в помощь ВСУ. В фильме есть две линии – документальная и сюжетная. Собственно собрано 25 звезд футбола, ставших соавторами фильма, потому что они классно рассказывали о вызовах, которые были в сборной в те или иные времена.

– признался режиссер фильма.

Важно! 27 октября стартовал показ фильма "Нация футбола" на всех больших экранах Украины.