Премьер-министр Великобритании призвал дать Украине прямую путевку на чемпионат мира-2022

Сборная Украины по футболу 24 марта должна была сыграть против Шотландии в отборе чемпионата мира-2022. Однако из-за войны этот поединок был перенесен на более поздний срок.

Еще одно предложение от Джонсона

Премьер-министр Великобритании еще раз выразил свою поддержку Украине, но в этот раз спортивному фронту страны. Борис Джонсон хотел видеть украинскую сборную в Катаре.

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Джонсон предложил предоставить "сине-желтым" прямую путевку на чемпионат мира-2022 без стыковых матчей.

Напомним, 24 марта Украина должна была сыграть на выезде против Шотландии.

В случае победы подопечные Александра Петракова провели решающий матч против победителя пары Уэльс – Австрия. Этот поединок был сыгран 24 марта. Благодаря дублю Гарета Бейла Уэльс вырвал победу у австрийцев (2:1).

Премьер-министр Великобритании также предложил провести чемпионат Европы-2028 на свободной от орды украинской территории.