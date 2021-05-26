Предолимпийские эмоции: почему украинские каратисты воспринимают медали Евро сдержанно

Украинские каратисты вернулись из хорватского Пореча, где в течение прошлой недели длился чемпионат Европы, с четырьмя наградами – тремя личными и бронзой в мужском командном первенстве. Чемпионом континента стал львовянин Станислав Горуна (кумитэ до 75 кг), серебро выиграла одесситка Анита Серегина (до 61 кг), бронзу – еще одна львовянка Екатерина Кривая (до 50 кг).

Учитывая, что через два месяца каратэ официально дебютирует на Олимпийских играх, такой результат выглядит обнадеживающе. Хотя тренер нашей команды утверждает, что в Хорватии своего потенциала сполна наша команда не раскрыла, а борьба за олимпийские путевки в отдельных весовых категориях еще впереди.

Золото Горуны – историческое, ведь до сих пор украинские каратисты чемпионами Европы не становились никогда. Мужчины, потому что женщины побеждали трижды: в 2013-м золото завоевала Анита Серегина, в 2017-м – Екатерина Кривая, в 2018-м – Анжелика Терлюга (до 55 кг). Правда, даже после такого успеха самый звездный из украинских каратистов воспринимает успех весьма сдержанно. Он понимает, что главный старт в карьере впереди.

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Судейство с политическим подтекстом

"Если бы я выиграл европейское золото в 22 года, то прыгал бы от счастья, – говорит Горуна. – А сейчас мне 32. Считаю, что мог бы получить эту награду ранее. Выиграл и выиграл. Поставил галочку и двигаюсь дальше. В моей карьере были победы на Всемирных и Европейских играх. Их считаю более знаковыми, чем это чемпионство. Я настраиваюсь на Олимпиаду. Надо раскрыть весь свой потенциал там".

В контексте олимпийских перспектив особое значение имеет вторая подряд победа Горуны над ранее практически непобедимым азербайджанцем Рафаэлем Агаевым, который за карьеру пять раз становился чемпионом мира и имеет в коллекции также 11 золотых наград чемпионатов Европы. Впервые Станислав победил Рафаэля в финале II европейских игр в Минске. Тогда его преимущество было уверенным – 3: 0. На этот раз Горуна пропустил результативное действие соперника за 34 секунды до конца боя, но, уступая 0:1, сумел наносить удар ногой с разворота в голову за 6 секунд до гонга. Правда, ни один из четырех арбитров сперва результативного действия не засчитал. Лишь после поданного тренером нашей команды протеста и просмотра видеоповтора три балла были засчитаны.



Пьедестал в кумите до 75 кг

"Во время финального боя не испытывал никаких эмоций, – комментирует Горуна. – У меня были определенные заготовки и их я пытался реализовать. Поединок не был насыщен атакующими ситуациями. Мы с Рафаэлем хорошо друг друга чувствовали и предвидели все возможные движения. Поэтому судьба поединка отложилась до заключительных секунд. Когда было надо, я атаковал Агаева. И именно благодаря этому мне удалось подвести соперника под невозможность в дальнейшем уклоняться от поединка. Рафаэль получил достаточное количество предупреждений. Следующее замечание означало бы дисквалификацию. Поэтому Агаев должен был раскрываться. Поэтому я выждал момент, когда Рафаэль сорвался и на том его встретил. При этом моя техника была достаточно четкой и быстрой для того, чтобы удар засчитать сразу. Удивило, что ни один из четырех судей этого не сделал. Хорошо, что в нашем виде спорта есть возможность требовать видеопросмотр. Иначе судьи безответственно отобрали у нас золото".

"В преддверии чемпионата проводилась судейское совещание, на котором обсуждались варианты, что в боях с участием азербайджанцев турецкие арбитры судить не должны, – добавляет личный тренер Станислава Антон Никулин. – Но к этому финалу с какой-то стати турецкого рефери допустили. А это то самое, что посадили бы судить азербайджанца. Турецкий арбитр имел лучший ракурс, но на атаку Стаса не отреагировал. Однако сперва решил поднять флажок итальянский судья, который тоже со своей позиции видел момент прекрасно. Однако он решил дождаться решения коллеги, который сидел напротив. Тот не среагировал и остановился и итальянец".

Признание тренера

Еще одну медаль в Порече Станислав Горуна получил в командном первенстве. Другое дело, что награда эта могла быть из более ценного металла, чем бронза. Правда, вины Горуны в единственном поражении нашей команды нет.

"В том, что мы стали третьими, есть моя вина, – утверждает Антон Никулин. – Все потому, что в поединке с хорватами решил поберечь Горуну. Хорватская "стенка" имеет в нашей среде репутацию "деревянной". Я опасался, чтобы Стас не получил травмы. На тот момент он уже вышел в финал личного турнира. И, конечно, не нужны нам травмы в процессе подготовки к Олимпиаде. Был убежден, что с хорватами ребята должны справиться и без участия Горуны. Но некоторые спортовцы немного нас подвели и это привело к поражению от Хорватии. Жаль, потому что могу утверждать с полной ответственностью, что украинская мужская "стенка" по потенциалу сейчас самая сильная в Европе. Раньше командой, на которую все равнялись, была Франция. Но в поединке за третье место мы этого соперника не заметили".



Бронзовые украинцы

Всего в командном зачете сборная Украины заняла шестое место. При этом от тройки призеров ее отделили считанные баллы. Которые команда вполне могла получить, если бы отдельные спортсмены реализовали свои настоящие возможности сполна.

"Считаю выступление команды довольно посредственным, – отмечает Антон Никулин. – Не все наши патроны в Поречье выстрелили. От третьего места в командном зачете нас отделила одна медаль. К примеру, возьми Анита Серегина золото, мы были бы в тройке. И шанс был. Анита доминировала в финале, соперница ее не чувствовала. Но случилось так, что когда Серегина атаковала, била по корпусу, соперница поймала ногу нашей каратистки, развернула ее и сработала рукой в голову. А отыгрываться в финальных схватках очень трудно. Это ошибка Аниты, но ничего не поделаешь. В конце концов, обычно выигранные награды на чемпионатах мира или Европы перед Олимпийскими играми вызывают больше беспокойства. Это так. Но сейчас ситуация особая, потому что олимпийский цикл сбился и длится пять лет. Могу только сказать, что наши спортовцы еще в далеко не лучших кондициях. Мы делаем акцент на двух последних месяцах подготовки".

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Бронза на вес золота

К Екатерине Кривой тренерский штаб претензий не имеет. Ее выступление оценивается как удачное. Да и сама спортсменка, которая раньше становилась чемпионкой Европы, воспринимает эту бронзу практически как золото.

"После золота Евро-2017 каждое следующее континентальное первенство складывалась для меня очень неудачно, поэтому нынешняя медаль радует очень сильно, – объясняет Екатерина. – Могла замахнуться и на выход в финал, но в схватке против немки Сары Гурбич, которую знаю достаточно хорошо, просчиталась тактически. Кроме того, наложил отпечаток предыдущий поединок против соперницы из Черногории. Он отобрал немало эмоциональных сил.

А причины моего спада после 2017 года скрывались в психологической плоскости. Я оказалась неготовой принять тот успех, поэтому, чтобы вернуться на прежний уровень, много работала со спортивным психологом. За это время сообразила немало вещей, на которые раньше не обращала внимания. Жаль, потому что на волне триумфа начала думать об Олимпиаде в Токио, а в конце туда не пробилась. И причина не в том, что моя категория до 50 кг – не олимпийская. Я могла отобраться и в весе до 55 кг. Но не получилось. Ничего, попробую проявить себя и реализовать на чемпионате мира и Всемирных играх. Это тоже престижные соревнования".



Екатерина Кривая

После возвращения в родной Львов Екатерина наряду с собственными тренировками продолжит готовить в статусе наставницы детей. "Дети меня любят независимо от того, выиграю я или проиграю, – говорит юная тренер. – Наоборот, когда проигрываю, чувствую от подопечных поддержку".

Олимпийские перспективы

Сейчас сборная Украины имеет две гарантированных лицензии на Олимпиаду в Токио, которые ранее получили Станислав Горуна и Анжелика Терлюга. Еще за четыре пропуска на Игры украинские каратисты поборются на заключительном квалификационном турнире в Париже.

"Тренерский совет уже решил, кто поедет в Париж, – говорит Антон Никулин. – Изменения могут быть внесены только в случае, если кто-то, не дай Бог, травмируется. Категорию до 61 кг закроет Анита Серегина, в весе свыше 61 кг выступит Галина Мельник. У мужчин в категории до 67 кг будет драться Игнат Пак. В весе свыше 75 кг на татами выйдет Валерий Чеботарь. Уверен, что каждый из этой четверки способен выиграть лицензию. Поэтому надеемся, что хотя бы еще один пропуск в Токио мы получим".



Антон Никулин

В Париже каратисты будут бороться по олимпийской, смешанной с круговой системами. Сначала по олимпийской системе будут определены два финалиста. Однако финал происходить не будет, еще два участника финального шарика определятся из числа проигравших финалистам бойцов в утешительном турнире. Затем квартет лучших проведет схватки каждый с каждым по круговой системе, а лучший будет определен по количеству набранных очков. Лицензии получат трое лучших. Всего на Олимпиаде в каждой из весовых категорий за медали будут бороться по десять бойцов. Еще по одному пропуску организаторы предоставят через wild card и green card. На самих играх участники сначала будут разбиты на подгруппы по пять участников в каждой. Победители подгрупп выходят в финал. Владельцы вторых мест получают бронзу.

Стоит отметить, что участие в токийской Олимпиаде воспринимают как исторический шанс не только украинские бойцы. Дело в том, что после олимпийского дебюта в Японии, на Играх-2024 каратэ вновь будет отсутствовать, хотя в программу юношеской Олимпиады-2023 и включено. Каратисты очень надеются, что своими выступлениями смогут убедить Международный олимпийский комитет, что достойны войти в программу Игр на стабильной основе. Ибо кроме зрелищности вида, за него говорит массовость и география развития. Далеко не каждая международная федерация может похвастаться, что в ее ряды входит 200 государств.

Сейчас же Украина готовится принять у себя крупный международный турнир по каратэ 2023 года. Об этом сообщил член исполкома Европейской федерации каратэ Сергей Левчук. "Сейчас мы начали переговоры и они успешны, – говорит Сергей. – Имеем предварительное согласие руководства Европейской федерации. Статус турнира пока уточняем. Также стоим перед дилеммой – е провести соревнования, как провести, как бороться с украинской спортивной бюрократической гидрой? Могу сказать, что мы никуда не исчезнем, останемся в информационном поле независимо от того, будет каратэ олимпийский статус или нет. В отличие от большинства украинской спортивной структуры, мы уже в Европе".