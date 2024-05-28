Попутного ветра: бывший военный ВСУ сбежал с чемпионата Европы в Москву и получил паспорт России

Бывший украинский военный Сергей Кузнецов решил предать свою страну и через спорт выехать за границу. Теперь же борец кичится тем, что стал гражданином государства-агрессора.

Украинские спортсмены объединились вокруг Родины с началом полномасштабной войны. Впрочем, к сожалению, появлялись и персонажи, которые предавали Украину.

По теме Готов задокументировать измену: украинский футболист готовится получить российское гражданство

Предал ВСУ и родную страну

Одним из таких стал член сборной Украины по рукопашному бою Сергей Кузнецов. Парень сбежал с чемпионата Европы в Польше, чтобы попасть в Россию, сообщают российские СМИ.

В итоге спортсмен похвастался тем, что получил паспорт страны-террористки. Ранее Сергей рассказывал, что служил в ВСУ и видел "зверства в терробороне".

Также парень жаловался, что не мог увидеться с родственниками из России. В итоге борец решил пойти в профессиональный спорт, чтобы убежать из армии и получить возможность выехать за границу.

Читайте также "Мы Россию представляем": предатель Украины ответил на упреки в сторону Зенита

В итоге Кузнецов это и сделал, поехав в Польшу на чемпионат Европы по рукопашному бою. А оттуда уже бывшие через Чехию добрался до Москвы, где смог воссоединиться с родственниками.