Празднование чемпиона: Де Росси проехался по столу после победы на Евро – смешное видео

Сборная Италии одержала трофей Евро-2020. Футболисты и тренерский штаб не сдерживали эмоции.

Яркое празднование

Сборная продолжила свое празднование уже в подтрибунном помещении. Футболисты пели, танцевали, обливались шампанским, но ярче всех триумф отпраздновал бывший игрок Италии Даниэле Де Росси.

К теме Все дороги ведут в Рим: Италия ошеломила Англию в финале Евро-2020, выиграв по пенальти

Тренер по развитию техники в национальной команде зашел в раздевалку и с разгона проехался по столу, который футболисты полили водой. В конце стола футболист эффектно и одновременно смешно упал и сразу поднялся на ноги.

В январе 2020 года Де Росси повесил бутсы на гвоздь. Полузащитник сыграл за итальянскую сборную 117 матчей, в которых забил 21 гол.

Напомним, что победителя Евро-2020 Италия и Англия определили только в серии послематчевых пенальти. В футбольной фортуне сильнее оказалась команда Роберто Манчини. "Скуадро адзурра" реализовала три пенальти. Вместе с тем англичане не забили три 11-метровых удара.