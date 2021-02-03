Романо Флориано Муссолини, правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини, стал игроком итальянского Лацио. Недавно ему исполнилось 18 лет.

Источник: Il Gazzettino

Лишь 27 января 2021 года Романо Флориано исполнилось 18 лет. Поэтому пока его перевели из команды U-17 в U-19. Однако пока он не сыграл ни одного матча, лишь дважды попав в заявку на игру против сверстников из Милана и Ювентуса.

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Романо Флориано Муссолини выступает на позиции левого защитника. Его рост – 1,85 метра.

Отметим, что он не часто использует фамилию своего прадедушки, иногда ограничиваясь лишь фамилией Флориано. А назван он в честь своего дедушки – джазового артиста и музыканта Романо Муссолини, сына Бенито Муссолини.

На самом деле кроме двойной фамилии, у него еще и шесть имен. Романо и Мария, как его дедушка и бабушка по материнской линии, Бенито как его прадед, Мауро как его отец, Магид как второй муж его бабушки по матери и Андреа, как муж его тети Элизабет.