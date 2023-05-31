Недопустимый поступок: министерша спорта Франции осудила Джоковича за политическое заявление о Косово

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович оказался в центре скандала во время Ролана Гарроса. Громкое политическое заявление серба не прошло без внимания правительства Франции.

Звезда мирового тенниса Новак Джокович после победы в первом раунде турнира Ролан Гаррос сделал надпись на камере: "Косово – это сердце Сербии. Остановите насилие". Таким образом, сербский теннисист отреагировал на события в балканском государстве.

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Подобное не должно повториться

Федерация тенниса Франции решила не обострять конфликт и не наказала звездного теннисиста. Однако в правительстве страны-организатора чемпионата более жестко высказались о поступке Джоковича.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера напомнила о принципе нейтралитета в спорте.

"Существует принцип нейтралитета на поле игры. Спортсмен может свободно выражать месседж о защите прав человека, сообщения, объединяющие народы вокруг универсальных ценностей.

Но в этом случае это было сообщение, очень активистское, очень политическое. Вы не должны вмешиваться в это, особенно в нынешних обстоятельствах. Подобное не должно повториться", – отметила Удеа-Кастера.

Министр спорта, ранее возглавлявшая Федерацию тенниса Франции, также сообщила, что директор Ролан Гаррос Амели Моресмо общалась с Джоковичем и его окружением.