Правило пяти замен в футболе могут оставить навсегда – его ввели во время карантина.

Международный совет футбола (IFAB) рассмотрел вопрос о том, чтобы оставить в футболе возможность провести пять замен. Это правило было введено во время пандемии коронавируса.

По данным СМИ, правило о пяти заменах в футболе получило поддержку у немалого количества влиятельных членов IFAB. Вскоре его могут ввести на постоянной основе.

Раскол в футболе: Европейские ассоциации планируют выйти из ФИФА в знак протеста

При этом оставят и то, что тренеры будут иметь всего три возможности для проведения замен во время игры. Замена в перерыве матча в эти три "окна" не входит.

Правило пяти замен было введено как временное в мае 2020 года, когда возобновили футбольные матчи после карантина, связанного с пандемией коронавируса. Тогда это сделали для того, чтобы снизить нагрузку для футболистов и избежать их травм. Ведь во время карантина у них не было возможности тренироваться и поддерживать себя в форме.

Первоначально правило ввели до конца сезона 2019/2020. Но впоследствии решили его продлить, хотя решение об этом каждая футбольная ассоциация принимала отдельно. В сезоне 2021/2022 это правило действует и в еврокубках.

Изменения в футбольные правила принимает Международный совет футбола. Туда входят четыре представителя ФИФА и по одному представителю от футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Раз в год они собираются вместе и коллегиально принимают решения, в том числе и по изменению правил игры в футбол.

Решения о возможности проведения пяти замен могут быть приняты на заседании IFAB 4 – 5 марта 2022 года.