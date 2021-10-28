За даними ЗМІ, правило про п'ять замін у футболі отримало підтримку у чималої кількості впливових членів IFAB. Тож невдовзі його можуть ввести на постійній основі.

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При цьому залишать і те, що тренери будуть мати лише три можливості для проведення замін під час гри. Заміна у перерві матчу в ці три "вікна" не входить.

Правило п'яти замін ввели як тимчасове у травні 2020 року, коли відновили футбольні матчі після карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу. Тоді це зробили для того, щоб зменшити навантаження для футболістів та уникнути їх травм. Адже під час карантину вони не мали можливість тренуватися та підтримувати себе у формі.

Спочатку правило ввели до кінця сезону 2019/2020. Але згодом вирішили його продовжити, хоча рішення про це кожна футбольна асоціація приймала окремо. В сезоні 2021/2022 це правило діє і в єврокубках.

Зміни до футбольних правил приймає Міжнародна рада футболу. Туди входять чотири представники ФІФА та по одному представнику від футбольних асоціацій Англії, Шотландії, Уельсу та Ірландії. Раз в рік вони збираються разом і колегіально приймають рішення, у тому числі й щодо змін правил гри у футбол.

Рішення щодо можливості проведення п'яти замін можуть прийняти на засіданні IFAB 4 – 5 березня 2022 року.