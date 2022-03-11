Правильно сделали, что расторгли соглашение с "Газпромом" – президент УЕФА

Президент УЕФА Александр Чеферин выразил свою поддержку украинскому народу. Он считает, что санкции против России необходимы.

Президент УЕФА о расторжении соглашения с "Газпромом"

Чеферин подчеркнул, что организация правильно сделала, что расторгла выгодный контракт с Газпромом из-за войны России в Украине. Также он отметил, что каждый день поддерживает связь с президентом УАФ Андреем Павелко.

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Правильно сделали, что расторгли соглашение с Газпромом. Это стоит нам денег, но гибнут люди. Я каждый день общался с Андреем Павелко,

– сказал Чеферин.

"И я предупредил Россию заранее, что так будет. Мы забрали у России финал Лиги чемпионов, ввели спортивные санкции. Кроме того, пожертвовали деньги украинским детям и беженцам. Это то, что может сделать УЕФА", – добавил специалист.

УЕФА и ФИФА оперативно отреагировали на полномасштабное вторжение России на территории Украины. 28 февраля все российские команды как клубные, так и национальные отстранили от участия в турнирах.

Также УЕФА официально перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.