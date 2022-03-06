Позор этому глупому парню, – Бех-Романчук о провокационном символе на форме гимнаста из России

Марина Бех-Романчук прокомментировала скандальную форму русского гимнаста Ивана Куляка. Атлет заменил флаг своей страны буквой Z.

Бех-Романчук: Мозгов, наверное, только на это и хватило

Лучшая прыгунья в длину из Украины Марина Бех-Романчук не смогла обойти вниманием поступок 20-летнего российского гимнаста. Иван Куляк отметился бессмысленным поведением.

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Российский атлет стал вторым на Кубке мира по спортивной гимнастике в Катаре. Лучше Куляка стал украинец Илья Ковтун. Всё на своих местах.

Однако все бы ничего, если бы российский гимнаст не наклеил на месте флага России на свою форму букву Z. Отметим, что именно эта буква изображена на военной технике ворвавшихся в Украину русских оккупантов.

Украинская легкоатлетка прокомментировала это на своей странице в инстаграмме. Бех-Романчук выложила в сторис фото россиянина и разбила такую ​​глупость спортсмена из России.

А потом будут говорить, что спорт вне политики. Позор этому глупому парню. Мозгов, наверное, только на это и хватило,

– написала легкоатлетка.

Еще 5 февраля эту тему первым поднял украинский спортивный гимнаст Олег Верняев. Он написал об этой провокации в своих соцсетях.

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