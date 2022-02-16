И если для Окипнюка Олимпиада в Пекине первая в карьере, то для Абраменко нынешние Игры уже пятые. И именно он принес Украине историческую золотую медаль на Олимпийских играх-2018, сообщает 24 канал.

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Как завоевывалась историческая медаль

Тогда единственным конкурентом Александра до последнего оставался Цзя Цзуньян, прыгавший схожий элемент.

Цзуньян выполнил прыжок блестяще, но хуже приземлился – судьи за приземление поставили ему 8 баллов, а Абраменко – 8,2. Этот момент и стал решающим в борьбе за золото. Китаец набрал 128,05 балла и стал серебряным призером, Абраменко – олимпийский чемпион.

Видео "золотого" выступления Абраменко

По словам Александра, нынешняя Олимпиада – последняя в его карьере.

"На пятую Олимпиаду еще съезжу, и все. Дорога молодым, мне уже тяжело им составлять конкуренцию. Смысл тогда мучить себя?", – сказал Абраменко.

Обратите внимание! Финал мужской акробатики запланирован на 16 февраля в 13:00 по Киеву.