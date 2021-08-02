Повторил легендарный мем: бразильский пловец эффектно отпраздновал бронзу на Олимпиаде

Бразильский пловец Бруно Фратус завоевал бронзовую медаль в плавании на 50 метров вольным стилем на Олимпиаде-2020 в Токио. А во время награждения почти повторил известный мем с парнем, который бурно празднует третье место.

В отличие от своих соперников, Фратус не скрывал свою радость от получения олимпийской награды. А закончил церемонию награждения страстным поцелуем, нарушив все запреты организаторов Олимпиады.

Достойно внимания Украинец Кулиш совершил роковую ошибку на Олимпиаде и потерял медаль: стрелял по чужой мишени

Пользователи соцсетей сразу заметили, что поведение Фратуса повторяет уже легендарный мем о спортсмена, который ярко празднует третье место. Включая поцелуем.



Бруно Фратус повторил легендарный мем / Иллюстрация reddit.com

Стоит отметить, что поцеловал Фратус не случайную девушку, а свою жену и тренера Мишель Ленхардт.