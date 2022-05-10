Поворознюк рассказал, что сказал бы Зеленскому при встрече

Президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк заполонил информпространство с первых дней полномасштабной войны. В частности, он запомнился своим эмоциональным обращением к президенту Владимиру Зеленскому.

Президент Ингульца: Нам было бы о чем поговорить

В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал, что хочет лично увидеться с президентом Украины. По его словам, ему есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским.

Стоит внимания Я ох*ел, как послушал все это, – Поворознюк о первой реакции на трек "Вова, еб*ш их"

"В любое время дня и ночи. Я думаю, что нам бы было о чем поговорить. Потому что есть очень много моментов, которые ему хотелось бы узнать именно от народа. Потому что я говорю с людьми из его окружения, есть такие, которые по земле не ходят. Они не знают всех этих моментов, которые просто хотят и желают простые люди. И все", – сказал Поворознюк.

Также он приготовил слова для Зеленского.

Ешь их, Вова, ешь, а мы тебе будем помогать. Ну что бы я ему сказал, быть?

– отметил президент Ингульца.

Легендарный трек

В первые дни полномасштабного вторжения россиян Поворознюк записал эмоциональную речь президенту Украины. Он подчеркнул, что не голосовал за Зеленского в первом туре, но сейчас готов за него отдать жизнь.

Это видео быстро разлетелось по сети. А команда МюслиUA выпустила трек на слова Поворознюка. Он быстро возглавил музыкальные рейтинги.

Президент Ингульца рассказал о своей первой реакции на трек "Вова, еб*ш их, бл*ть". Он сначала был в шоке.

Александр Григорьевич признается, что он не ожидал такой реакции, он записал свое обращение от души.

Также в нашем разговоре специалист рассказал о наказании которого заслуживает Путин.

С первых дней полномасштабного нападения России Поворознюк активно помогает нашей армии, делает все возможное для победы Украины.

Президент Ингульца возглавил добровольческий батальон "За Петровщину". Однако что именно входит в его обязанности и как он помогает ВСУ, Александр Григорьевич не хочет разглашать.

В интервью для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о том, как изменилась его жизнь после полномасштабного вторжения России, популярность после выхода трека, а также будущее украинского футбола. Читайте полное интервью по ссылке

Эмоциональный разговор Поровознюка о войне и политике: смотрите видео