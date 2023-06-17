"Начал нести всякую чушь": известный боксер из России не понимает проукраинскую позицию Усика

Александр Усик продолжает заниматься благотворительностью и ждать официального подтверждения своего следующего боя. Российский боксер Александр Поветкин заговорил об украинце и сделал прогнозируемое признание.

Популярный спортсмен страны 404 рассказал, контактировал ли с Александром Усиком после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Александр Поветкин не понимает, почему украинский боксер так сильно поддерживает свою родную страну в этой ситуации, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Больше не поддерживает украинца

Интересно, что во время интервью журналист не раз подчеркивал, что это "СВО". Сам Поветкин сказал слово "война, которая уносит жизни многих спортсменов". Получит ли Александр за то, что назвал войну войной, а на спецоперацией?

Боксер из враждебной страны заверил, что Усика заставили принять такую проукраинскую позицию и заявил, что больше не общается и не поддерживает Усика в поединках. Ну да, в России же принято быть патриотом только на словах, а когда приходит к действиям, то все становятся псевдопатриотами "большой страны".

Я честно скажу, я знал его с другой стороны. Наверное, ему не оставили выбор, какие-то силы его заставили. Что-то случилось, что он начал нести всякую чушь. Обо мне там начали говорить. Наверное, что-то... не знаю. Можно ли сказать, что он стал другим человеком? Могу сказать так, что я за него больше не болею,

– ответил Поветкин.

Также Поветкин уверен, что бой Усика с Тайсоном Фьюри будет интересен для поклонников бокса. Однако этого поединка за абсолют может не быть из-за привередливого британца. В то же время украинец может выйти в ринг против Дэниела Дюбуа, которого тоже высоко оценил россиянин.

Дюбуа является обязательным соперником по защите титула по версии WBA. Поединок должен пройти в конце августа в Польше. В то же время словесная перепалка между Усиком и Фьюри время от времени продолжается.

Александр Поветкин объявил об окончании карьеры после нокаута от Диллиана Уайта. Поединок состоялся в марте 2021 года и закончился в четвертом раунде победой британца. На счету россиянина 36 побед (25 – нокаутом). Также в его наработке три поражения и одна ничья.