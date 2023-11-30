Ризнык попал в команду недели Лиги чемпионов: WhoScored отметил игру украинца

Статистический портал WhoScored представил версию команды недели в Лиге чемпионов по итогам 5-го тура группового этапа. В этот список попал один из украинцев.

В частности, в топ-11 лучших игроков попал голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык. Напомним, что в матче против Антверпена он отыграл на ноль, а также совершил 6 сейвов.

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Портал высоко оценил игру украинца

За свое выступление Дмитрий получил 8.3 балла.

Команда недели Лиги чемпионов по версии WhoScored:



Ризнык попал в команду недели ЛЧ по версии WhoScored/Скриншот

Отметим, что основным вратарем Шахтера Ризнык стал после того, как в этом году перешел в Бенфику Анатолий Трубин.

Одержав третью победу текущего сезона ЛЧ, Шахтер за тур до конца группового этапа обеспечил себе еврокубковую весну. "Горняки" как минимум финишируют на третьем месте в своей группе и сыграют в плей-офф Лиги Европы, но также сохраняют шансы на топ-2 и плей-офф Лиги чемпионов.

Антверпен, проигравший все пять матчей этого евросезона, уже точно займет последнюю позицию квартета и попрощается с еврокубками.

, что решающая игра для Шахтера против Порта состоится 13 декабря, в ней донецкому клубу нужна только победа.