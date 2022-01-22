Потеря для Украины: Джима пропускает женскую эстафету в Антгольце

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в субботу, 22 января, состоится женская эстафета. Состав украинской команды будет обновлен.

Джима впервые в сезоне не выступит в женской эстафете

В составе женской сборной Украины по биатлону произошла замена. Вместо Юлии Джимы на старт выйдет Анастасия Меркушина.

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Команда Украины должна была стартовать в женской эстафете в составе Валентины Семеренко, Дарьи Блашко, Юлии Джимы и Елены Билосюк. Именно в таком составе биатлонистки бежали бы впервые в сезоне 2021/22.

22 января на сайте федерации биатлона Украины появилась информация о решении изменить состав женской эстафеты.

Юлия получила от тренеров возможность отдохнуть – вопрос о возможности ее участия в масс-старте будет решаться вечером,

– говорится в сообщении.

Джима участвовала в первом старте в Антгольтке – индивидуальной гонке. Украинка завершила ее на 80-й позиции. Для Юлии это худший показатель в этом сезоне.

Также Джиме удалось отобраться в гонку с массовым стартом. Однако участие в ней пока под вопросом.

Таким образом, состав сборной Украины в женской эстафете будет выглядеть следующим образом: Валентина Семеренко – Дарья Блашко – Анастасия Меркушина – Елена Билосюк.

. Сборная Украины по биатлону впервые выступит в женской эстафете именно в такой четверке. Начало гонки в 16:00.