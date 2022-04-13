Постыдился произнести слово "война", – Саладуха о неоднозначной позиции Бубки

Бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха подвергла критике руководство НОК Украины. В частности, она обратилась к Сергею Бубке.

Саладуха: Бубка наконец-то публично заговорил

Эксстрибунка раскритиковала главу НОК из-за недостаточно четкой позиции в отношении России. В своих соцсетях она опубликовала постобращение.

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Назвать врага врагом, войну – войной, оккупацию – оккупацией. Это меньше всего, что украинские спортсмены хотели услышать от руководства Национального олимпийского комитета еще в первые дни вторжения России. И, к сожалению, этого не произошло до сих пор!

– подчеркнула Саладуха.

Спортсменка пристыдила главу НОК. Она подчеркнула, что наша организация делает гораздо меньше по сравнению с другими.

"Досадно, но НОКи других стран были активнее в нашей поддержке, чем родная организация. Лишь после длительного молчания во время новой фазы войны Сергей Бубка наконец публично заговорил, но даже постеснялся произнести слово "война", признать Россию агрессором и осудить оккупацию украинских городов и сил.

И это в то время, когда сотни украинских спортсменов встали на защиту Родины с оружием в руках, а десятки были убиты и искалечены оккупантами", – отметила бывшая прыгунка.

По словам олимпийского призерка, представители спортивного сообщества, публично критиковавшие молчание НОК, подверглись травле за "подрыв единства во времена войны".

Также она рассказала, что НОК выдвинул идею "по предоставлению гражданства некоторым россиянам, которые, спасаясь от санкций, внезапно захотели выступать под нашим флагом".

"Единство заключается не в инертности и молчании, а в конкретной результативной работе каждого из нас на своем месте. Украинский спорт нуждается в мощной поддержке, в том числе в оккупированных регионах. Необходимо вывести его из анабиоза и наладить процесс тренировки не только для "звездных" спортсменов", но и для всех, кто может и хочет добиваться результатов", – добавила Ольга.

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