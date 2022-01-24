Пострадал не только на поле: дом Бензема ограбили во время матча против Эльче

Во время поединка Эльче – Реал ограбили форварда мадридцев Карима Бензема. Для футболиста это уже второе нападение преступников.

Ужасный день для футболиста

СМИ отмечают, что воры проникли в дом через сад. На момент совершения преступления в особняке никого не было.

Стоящее Капитан Реала получил длительную дисквалификацию: он раскритиковал работу судьи после удаления

Информация о том, что именно было украдено, а также о предполагаемых материальных убытках пока неизвестна.

Футболист уже не первый раз пострадал от грабителей. В 2019-м году воры воспользовались отсутствием форварда и обокрали его особняк прямо во время Класико в полуфинале Кубка Испании на Сантьяго Бернабеу.

В матче против Эльче французу тоже не повезло. Сперва Бензема не реализовал пенальти при счете 0:0, а затем был вынужден покинуть поле из-за повреждения на 58 минуте встречи.

Матчи закончился ничьей (2:2).

Мадридцы сменили лидерство в чемпионате Испании. На счету команды 50 очков и 4 балла преимущества над Севильей. В то же время у Эльче 15-е место и 23 очка.