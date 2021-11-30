Постараемся поставить Милан в тупик, – Шевченко об особом матче с бывшим клубом

В среду, 1 декабря, Дженоа примет Милан. Для Андрея Шевченко это будет знаковая встреча в итальянском чемпионате.

Шевченко: Я всегда буду болеть за Милан, но не в этот раз

Дженоа попытается одержать свою первую победу под руководством Андрея Шевченко. Однако сделать это будет крайне сложно, им будет противостоять один из лидеров Серии А – Милан.

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Для украинского тренера этот поединок станет особенным. Милан – бывший клуб Шевченко, за который он выступал в периоды 1999 – 2006 и 2008 – 2009 годов.

Экс-тренер сборной Украины заявил, что будет болеть за "россонери" всю свою жизнь, но не в матче с Дженоа, который теперь возглавляет специалист. Он отметил игру соперника.

Я всегда буду болеть за Милан, но не в этот раз. Конечно, я в восторге от возможностей встретиться с Миланом, но стараюсь сдерживать свои эмоции. Завтра мы постараемся поставить Милан в тупик. Соперник играет в хороший атакующий футбол, нужно будет быть максимально осторожными,

– сказал Шевченко.

Кадровые потери

Для украинца старт во главе новой команды представляется очень сложным. К плотному графику матчей с сильными соперниками добавились еще и кадровые потери. Андрей Николаевич не может рассчитывать на нескольких футболистов основы.

"Я не жалуюсь, но нам действительно не будет хватать наших травмированных игроков. Кришито, Дестро Кайседо – это ключевые футболисты", – отметил украинский тренер.

Во главе "грифонов" Шевченко получил уже свое первое очко. Произошло это в игре против Удинезе, где команды расписали нулевую ничью. В дебютном матче Дженоа проиграл Роме (0:2).

Итальянский клуб Шевченко идет в зоне вылета – 10 очков и только 18 место среди 20 команд.

Матч против Милана состоится 1 декабря в рамках 15 тура Серии А. Начало встречи в 21:45.