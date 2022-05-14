Посмотри в зеркало, – вторая ракетка мира отреагировал на слова Тарпищева о Светолине

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев недавно оскорбил украинскую теннисистку Элину Свитолину. Он сказал, что украинка – "никто".

Роддик: Пусть посмотрит в зеркало

Бывший американский теннисист Энди Роддик, экспертная ракетка мира, отреагировал на комментарий россиянина Шамиля Тарпищева об украинской спортсменке Элине Светолине.

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Он опубликовал в своей сети пост в поддержку украинки. Американец подчеркнул, что Элина титулованная спортсменка в отличие от россиянина.

"Наивысшее место Тарпищева в рейтинге – 164. Статистика побед и поражений: 2–3. Ни одного титула (что очевидно).

Статистика Элины Светолиной: 433-228. 16 одиночных титулов, личный рейтинговый рекорд – третья строчка. Я попросил бы его дать определение понятию "никто", а затем объективно посмотреть в зеркало", – написал Роддик в своем твиттере.

Позорное высказывание россиянина

Украинская теннисистка активно выступает по отстранению россиян и белорусов от международного спорта. По мнению Свитолиной, представители страны-агрессора не имеют права выступать на международной арене.

В обращении к мировым теннисным структурам украинские спортсмены потребовали отстранить россиян и белорусов от участия в турнирах, если они не осудят действия своих государств.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев позволил себе позорное высказывание. Он заявил, что не стоит вообще учитывать мнение Элины, поскольку она "никто".

За Элину вступился глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Он подчеркнул, что наша теннисистка является титулованной атлеткой, прилагающей максимум усилий, чтобы победить врага.

Пауза в карьере Светолиной

В 2022 году Элина успела поучаствовать в 8 турнирах. Она одержала 5 побед в 13 матчах. Лучший результат – выход в четвертьфинал турнира в Монтеррее.

В марте она сообщила, что берет паузу от выступлений. Свитолина объяснила это тем, что у нее проблемы со спиной. Также она добавила, что ей сложно сконцентрироваться на выступлениях, зная, что в ее стране идет война.

Также болельщики не увидят Элину на открытом чемпионате Франции Ролан Гаррос-2022.