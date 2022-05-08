Последняя точка: исполком УАФ досрочно закончил сезон во всех лигах

Исполнительный комитет УАФ принял несколько решений по сезону 2021/2022. Украинские клубы не смогут продолжить соревноваться в чемпионате Украины из-за полномасштабного вторжения России.

Победители и призеры не будут определены

Исполком УАФ утвердил решение о досрочном завершении Кубка Украины, первой лиги, второй лиги, женского чемпионата и любительского чемпионата сезона.

До слова УАФ офіційно затвердила рішення про дострокове закінчення сезону УПЛ 2021/2022

Исполком УАФ утвердил:

решение Дирекции по проведению Кубка Украины по футболу по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;

решение Совета первой лиги ПФЛ по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;

решение Совета второй лиги ПФЛ по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;

решение Комитета женского футбола УАФ по досрочному завершению соревнований по женскому футболу сезона-2021/2022;

решение Ассоциации любительского футбола Украины о досрочном завершении соревнований среди любителей сезона-2021/2022.

Турнирные таблицы в указанных соревнованиях зафиксированы на 24 февраля 2022 года. Определять призеров не стали.

Также исполком продлил срок проведения процедуры аттестации футбольных клубов до 30 июня 2022 с возможностью дальнейшей отсрочки.

На первой строчке турнирной таблицы УПЛ – донецкий Шахтер. За ним расположилось киевское Динамо, отстающее от "горняков" на два очка. На третьей строчке – Днепр-1.Где могут провести следующий сезон

Ранее президент УАФ Андрей Павелко рассказывал о возможных вариантах проведения чемпионата Украины в следующем сезоне. По его словам, он может пройти в западных областях Украины.

Он отметил, что решение о следующем сезоне будет принято сразу после победы Украины. Он предполагает, что на западе Украины все клубы приедут и отыграют первый круг, или вообще весь чемпионат.

Шахтер и Динамо получили специальное разрешение на выезд за границу. Главная цель футболистов сыграть серию благотворительных матчей в поддержку Украины. Все вырученные средства будут перечислены на помощь Украине.