Переможці та призери визначені не будуть

Виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення Кубка України, першої ліги, другої ліги, жіночого чемпіонату та аматорського чемпіонату поточного сезону.

До слова УАФ офіційно затвердила рішення про дострокове закінчення сезону УПЛ 2021/2022

Виконком УАФ затвердив:

рішення Дирекції з проведення Кубку України з футболу щодо дострокового завершення змагань сезону-2021/2022;

рішення Ради першої ліги ПФЛ щодо дострокового завершення змагань сезону-2021/2022;

рішення Ради другої ліги ПФЛ щодо дострокового завершення змагань сезону-2021/2022;

рішення Комітету жіночого футболу УАФ щодо дострокового завершення змагань із жіночого футболу сезону-2021/2022;

рішення Асоціації аматорського футболу України щодо дострокового завершення змагань серед аматорів сезону-2021/2022.

Турнірні таблиці у зазначених змаганнях зафіксовані станом на 24 лютого 2022 року. Визначати призерів не стали.

Також виконком подовжив термін проведення процедури атестації футбольних клубів до 30 червня 2022 року з можливістю подальшого відтермінування.

До слова. На першій сходинці турнірної таблиці УПЛ – донецький Шахтар. За ним розташувалося київське Динамо, яке відстає від "гірників" на два очка. На третій сходинці – Дніпро-1.

Де можуть провести наступний сезон

Раніше президент УАФ Андрій Павелко розповідав про можливі варіанти проведення чемпіонату України в наступному сезоні. За його словами, він може відбутися у західних областях України.

Він зазначив, що рішення про наступний сезон ухвалять відразу після перемоги України. Він передбачає, що на заході України всі клуби приїдуть і відіграють перше коло, або й взагалі увесь чемпіонат.

Цікаво. Шахтар та Динамо отримали спеціальний дозвіл для виїзду за кордон. Головна мета футболістів зіграти серію благодійних матчів на підтримку України. Всі виручені кошти перерахують на допомогу Україні.