В последний день гонки "Дакар" в аварии погиб механик

В Саудовской Аравии закончились гонки "Дакар". В последний день там случилась трагедия – погиб механик команды PH Sport Кентен Лавале.

Авария произошла в 11:30 по местному времени. Кентен Лавале был за рулем автомобиля поддержки команды PH Sport (он был главным механиком экипажа №726, который выступал в классическом зачете на знаменитой машине Peugeot 205 Turbo 16).

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Они вместе с коллегой делали 500-километровый переезд из Биши в Джидду, где должен был финишировать "Дакар". На 234-м километре дороги машина с механиками pH Sport столкнулась с местным грузовиком. 20-летний Лавале получил повреждения, несовместимые с жизнью

Максим Фрер, который тоже находился в автомобиле, был экстренно доставлен в госпиталь Национальной гвардии в Джидде с травмами брюшной полости и грудной клетки. Однако он находится в сознании, сообщили организаторы.

Смерть механика стала первой на нынешнем "Дакаре". Хотя до этого были несчастные случаи – еще перед стартом гонки взорвался автомобиль, в котором находился один из участников гонки Филипп Буртон. Он получил травмы ног.