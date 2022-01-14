Аварія сталася о 11:30 за місцевим часом. Кентен Лавале був за кермом автомобіля підтримки команди PH Sport (він був головним механіком екіпажу №726, який виступав у класичному заліку на знаменитій машині Peugeot 205 Turbo 16).

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Вони разом з колегою робили 500-кілометровий переїзд з Біші до Джидди, де мав фінішувати "Дакар". На 234-му кілометрі дороги машина з механіками PH Sport зіткнулася з місцевою вантажівкою. 20-річний Лавале отримав ушкодження, несумісні з життям

Максим Фрер, який теж був в автомобілі, був екстрено доставлений до шпиталю Національної гвардії в Джидді з травмами черевної порожнини та грудної клітки. Однак він перебуває у свідомості, повідомили організатори.

Смерть механіка стала першою на цьогорічному "Дакар". Хоча до цього були нещасні випадки – ще перед стартом перегонів вибухнув автомобіль, в якому перебував один з учасників гонки Філіп Буртон. Він отримав травми ніг.