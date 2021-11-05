После рикошета за "воротничок" голкиперу: Зубков забил роскошный гол в Лиге Европы – видео

Ференцварош 4 ноября принимал Селтик в 4 туре группового раунда Лиги Европы. Украинец Александр Зубков отметился голом.

Гол Зубкова или автогол соперника

Украинский полузащитник Александр Зубков получил место в стартовом составе Ференцвароша и поблагодарил тренера за доверие голом. Уже на 3-й минуте матча гости из Шотландии размочили нули на табло благодаря точному удару Фурухаси Кего.

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Однако уже через восемь минут хозяева сравняли цифры на табло. Сделал это Зубков. Игрок сборной Украины делал передачу во вратарскую Селтика, но мяч от ноги соперника направился в ворота. Рикошет дезориентировал голкипера шотландского клуба, поэтому мяч залетел за шиворот вратарю.

Правда, взятие ворот записали на автогол полузащитника гостей Йосипа Юрановича. К сожалению, даже такой курьезный гол не позволил Ференцварошу праздновать победу на своем поле. Во второй 45-минутке команды забили еще трижды, но на одно взятие ворот было больше у Селтика.

Поражение еще больше ухудшило ситуацию венгерского клуба в группе G. Ференцварош после четырех туров не смог набрать ни одного очка и замыкает таблицу. Ближайший конкурент, которым как раз является Селтик, опережает венгров на 6 очков. Фактически клуб Зубкова потерял шансы на еврокубковую весну. Хотя бы один заработанный пункт шотландцев положит крах надеждам Ференцвароша.

Ференцварош обидно уступил на своем поле – 2:3. Зубков провел на поле 80 минут и был заменен на Рего Санто.

Видео первого гола в ворота Селтика