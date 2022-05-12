После передачи бисиклетой: Мораес забил дебютный гол за Коринтианс – видео гола

В ночь на 12 мая Коринтианс праздновал победу над Португезой РЖ в ответном матче третьего круга Кубка Бразилии. Бывший футболист Шахтера Жуниор Мораес внес вклад в победу хозяев.

Первый гол по возвращении в Бразилию

Уже на восьмой минуте счет в матче стал 1:0 в пользу Коринтианса. Голом отличился Жуниор Мораэс, пишет 24 канал.

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Мяч отскочил в ноги Мораэса после неудачного удара бисиклетой его партнера по команде. Жуниор в упор расстрелял владения соперника. Форвард забил дебютный гол за бразильский клуб после перехода из Шахтера.

Еще в первом тайме хозяева удвоили свое преимущество, благодаря точному удару Жулиано Виктора де Паула. Во второй 45-минутке команды не забивали. В итоге – 2:0 уверена победа Коринтианса.

За двумя поединками – 3:1 в пользу нового клуба Мораэса.

Отметим, что в бразильской Серии А Коринтианс идет лидером турнирной таблицы. За 5 туров команда набрала 12 очков. В спину команде бразильца с украинским паспортом уже дышит Сантос, имеющий в своем активе 10 пунктов. Такое же количество баллов в Авии, замыкающее тройку лидеров сезона.

Видеообзор матча Коринтианс – Португеза (видео гола Мораэса с первых секунд ролика)

Интернасьонал может стать следующей "жертвой" Мораэса. Именно этот бразильский клуб станет следующим соперником Коринтианса во внутреннем чемпионате. Ожесточенное противостояние в Бразилии состоится 15 мая.

Многие поклонники донецкого Шахтера могут обратить свое внимание на этот матч. На поле сойдутся бывшие игроки донецкой команды. В составе Интернасьонала выступают Тайсон и Алан Патрик. В Коринтиансе играет Жуниор Мораэс.

Карьера Мораэса в Бразилии