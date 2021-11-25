После оваций от фанатов соперника: Севилья заинтересовалась футболистом Шахтера
Источник:Fichajes
Михаил Мудрик все больше привлекает внимание со стороны европейских клубов. Талантливым футболистом Шахтера заинтересовалась Севилья.
Интерес из Ла Лиги
Михаилу Мудрику всего 20 лет, а он уже попадает в шорт-лист топовых клубов Европы. Левым вингером Шахтера заинтересовался победитель Суперкубка УЕФА.
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Испанская Севилья ищет усиление атакующей линии команды, поэтому обратила внимание на талантливого игрока "горняков".
Ранее испанцы уже интересовались кандидатурой Мудрика. Потенциальным трансфером футболиста будет лично заниматься спортивный директор Севильи Рамон Родригес Мончи.
Как Севилья выступает в сезоне
Севилья после 13 матчей замыкает тройку лидеров испанской Ла Лиги, уступая лишь мадридскому Реалу и Реал Сосьедаду.
В Лиге чемпионов клуб также занимает третье место в группе G. Подопечные Хулена Лопетеги за тур до завершения группового раунда продолжают бороться за выход в плей-офф. Третья позиция в группе принесет Севилье еврокубковую весну, но уже в Лиге Европы.
Футбольная карьера Мудрика: главное
- Михаил Мудрик – воспитанник донецкого Шахтера.
- В 2019 и 2020-х побывал в арендах в киевском Арсенале и Десне из Чернигова.
- В январе 2021 года был переведен в первую команду Шахтера.
- После прихода в команду итальянского тренера Роберто Де Дзерби постоянно получает игровую практику.
- В сезоне-2021/2022 уже отыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
- Футболист своей игрой даже заслужил аплодисменты фанатов соперника. Произошло это на выездном поединке против Реала.