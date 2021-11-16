После медалей на Олимпиаде: Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы-2026 по каратэ

Украина в 2026 году может стать страной-хозяйкой взрослого чемпионата Европы по каратэ. Федерация подала официальную заявку на проведение этого престижного турнира.

Можем принять международный турнир

15 ноября состоялось заседание Исполкома Всемирной федерации каратэ (WKF) в Дубае. По сообщению в фейсбуке Федерации каратэ Украины, президент WKF Антонио Эспинос одобрительно откликнулся на такое обращение украинской стороны.

Вот так Четыре украинских спортсмена попали в рейтинг Forbes "30 до 30"

Он отметил, что у Федерации каратэ Украины, как спортивной организации, есть все возможности для проведения спортивных мероприятий на таком высоком международном уровне.

Украинские каратисты начинают выступления на чемпионате мира

До этого чемпионат Европы в течение 2022 – 2025 годов будет принимать Турция, Россия, Хорватия и Азербайджан.

16 ноября стартует чемпионат мира в Дубае. На татами выйдут 1054 каратиста из 117 стран планеты. Честь Украины будут защищать 17 атлетов: Ярослав Федоров (ката), Кристина Веник (ката), Никита Филиппов (-60 килограммов), Игнат Пак (-67 килограммов), Станислав Горуни (-75к килограммов), Валерий Чеботарь (-84 килограммов), Ризван Талибов (84+ килограммов), Андрей Торошанко, Константин Цымбал, Игорь Лагунов, Копытко Денис (команда), Екатерина Кривая (-50 килограммов), Анжелика Терлюга (-55 килограммов), Анита Серегина (-61 килограммов), Галина Мельник (-68 килограммов), Анастасия Степашко (68+ килограммов), Диана Шостак (командное кумитэ).

Отметим, что в списке украинской сборной есть три участника Олимпиады-2020 – Анита Серегина, Анжелика Терлюга и Станислав Горуни. Двое последних привезли из Токио "серебряную" и "бронзу" награды соответственно.

Накануне международного старта украинские каратисты провели тренировочный сбор в Египте. Чемпионат мира продлится до 21 ноября.