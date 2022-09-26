После матча все узнаете, – Петраков заинтриговал ответом о своем будущем в сборной

Во вторник, 27 сентября, в карьере Александра Петракова будет один из самых важных матчей во главе сборной. Украина сыграет против Шотландии в Лиге наций

Петраков: Никаких переговоров нет

В этом поединке решится, кто из двух сборных поднимется в дивизион А в Лиге наций – Украина или Шотландия. Перед игрой преимуществом в турнирной таблице владеют шотландцы, опережая "сине-желтых" на два очка.

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Александр Петраков на предматчевой пресс-конференции отметил, что быть тренером национальной команды, это очень сложный экзамен с повышенной ответственностью.

65-летний наставник ответил, будет ли поединок против Шотландцев последним для него во главе сборной Украины. Кормчий попросил подождать финального свистка матча, после чего все все узнают.

Никаких переговоров нет. Завтра матч, после него все узнаете. Это вопрос к президенту УАФ,

– ответил Петраков.

Напомним, что с августа 2021 года Александр Васильевич руководил главной командой страны с приставкой "и.о.". С ней работал до 16 ноября того же года. А уже на следующий день был официально назначен главным наставником сборной.

Его контракт с "сине-желтыми" рассчитан до конца 2022 года. В следующий раз украинская сборная соберется через полгода. Поэтому вполне возможно, что уже с новым тренерским штабом. Или УАФ продолжит сотрудничество с Петраковым.

Матч Лиги наций Украина – Шотландия состоится 27 сентября в 21:45. До этого поединка "сине-желтые" под руководством Петракова одержала 3 победы, однажды расписала мировую и потерпела одно поражение в Лиге наций (как раз от шотландцев).