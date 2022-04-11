Послал мне сердце, – мама гонщика из России нашла оправдание нацистскому поздравлению сына

Юниорский чемпионат Европы OK-Junior по картингу запомнился скандальной затеей российского гонщика. Артём Северюхин на церемонии награждения продемонстрировал нацистское поздравление.

Мама Северюхина: Люди видят то, что хотят видеть

Артем Северюхин сделал жест, который не следует делать не только победителю гонки, но даже любому человеку. Российский гонщик "сверкнул", когда стоял на первой строчке пьедестала, и начал как-то странно и дико смеяться.

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Его поступок походил на нацистское приветствие, что изрядно возмутило поклонников картинга и не только. Многие люди требовали у Международной автомобильной федерации (ФИА) отстранения Северюхина после такого скандального поведения.

Мама Артема решила вступиться за сына и нашла очень нелепое оправдание поступка гонщика. Женщина отметила, что хорошо знает своего сына, а жест был вообще не скандальным. Она заявила, что Северюхин послал сердце ей и его команде.

Люди видят то, что хотят видеть, слышат то, что хотят слышать, верят в то, во что хотят верить, и отказываются верить в то, что им не нравится. Он послал сердца команде и мне,

– написала мама Северюхина.

Интересно, что произошло это во время звучания итальянского гимна, ведь гонщик из-за санкций выступает за Италию.

Реакция ФИА

На своей странице в фейсбуке ФИА опубликовала заявление по поведению российского гонщика. Международная автомобильная федерация приступила к расследованию после скандального поступка Северюхина на церемонии награждения.