Старт Роналду и компании в плей-офф Евро-2024: где смотреть матч Португалия – Словения

В понедельник, 1 июля, состоятся очередные поединки 1/8 финала на чемпионате Европы по футболу. Закроет программу игрового дня встреча между сборными Португалии и Словении.

Игра состоится во Франкфурте на "Дойче Банк Парк". Стартовый свисток прозвучит в 22:00, сообщает 24 Канал.

Читайте также Меньше чем на предыдущем турнире: сколько заработала сборная Украины за участие в Евро-2024

Кто будет транслировать матч Португалия – Словения

На групповом этапе Португалия выиграла два стартовых поединка, после чего сенсационно уступила сборной Грузии. Однако это не помешало "Лузитанам" занять первое место в своем квартете.

Словения же трижды сыграла вничью в группе. Это позволило подопечным Матяжа Кека отобраться в плей-офф с третьей строчки.

Это будет лишь вторая очная встреча между этими сборными. Что интересно, она состоялась в 2024 году – весной в товарищеском матче словенцы одержали победу со счетом 2:0.

Поединок Португалия – Словения можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Видеотрансляция доступна пользователям по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также этот матч бесплатно покажет Суспільне, которое является официальным транслятором Евро-2024, однако транслирует не все поединки. На его региональных каналах доступны 4 из 8 матчей стадии 1/8 финала, и игра Португалии и Словении попала в перечень.

. На сайте 24 Канала будет проведена текстовая онлайн-трансляция поединка, а сразу после финального свистка будет доступен обзор встречи.

Напомним, что 1 июля немного раньше состоится еще одна игра на турнире. В 19:00 сильнейшего будут определять Франция и Бельгия.